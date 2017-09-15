ЦОДД просит водителей вечером пересесть на общественный транспорт

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит водителей личных автомобилей пересесть на общественный транспорт. Сегодня с Москве наблюдаются густой снегопад, а также гололедица, поэтому водителей просят быть внимательнее.

В ЦОДДе предупреждают об ухудшении погодных условий в Москве. Особое внимание обращается на водителей. Сейчас в городе фиксируется обильный снегопад, местами наблюдается гололедица. На дорогах не слишком много автомобилей, поэтому пока что ситуация находится под контролем дорожных служб. Тем не менее, в условиях того, что через несколько часов москвичи начнут массово возвращаться со своих мест работы, сервис «Яндекс. Пробки» прогнозирует уровень загрузки дорог в шесть баллов.

Метеорологи предвещают, что под вечер температура упадет. Отметка на градуснике может достигать минус десяти. Также отмечается, что возможно усиление снегопада. На дорогах активно работают снегоуборочные машины, однако снегопад все-равно ухудшает видимость. Особую внимательность водителей просят проявлять в местах, где количество дорожных полос уменьшается, на эстакадах, а также в туннелях. Если это возможно, по городу лучше передвигаться, пользуясь услугами общественного транспорта.