Юбилей Высоцкого отметят спектаклем в Кремле

Московский Губернский театра планирует отметить 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого спектаклем «Высоцкий. Рождение легенды», который пройдет 25 января в Кремле.

«Постановщики выступления далеки от идеи показать театральную жизнь Высоцкого, но намерены дать ответ на один из вопросов: как рождается легенда? Образ легендарного человека не был отдан кому-то конкретному из актеров, он будет появляться из показанных на сцене моментов из жизни Высоцкого, стихотворений, песен», - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что весной 2015 года глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Владимир Высоцкий достоин того, чтобы его именем была названа одна из улицы столицы, а в 2011-ом Владимир Путин, на то время занимавший пост премьер-министра России отметил высокие художественные достоинства ленты «Высоцкий. Спасибо, что живой».