Самый крупный в мире банк данных был взломан за 8 долларов и 10 минут

Репортеры одного из западных изданий провели исследование, в ходе которого им удалось взломать одно из крупнейших на планете хранилищ биометрических данных - базу данных Агентства в Индии по уникальной идентификации.

Сейчас речь идет о банке данных, который хранит в себе больше миллиарда уникальных идентификаторов жителей. За каждым номером закрепили все конфиденциальные данные, какие только бывают у человека - имя, адрес, номер телефона, банковский счет и прочее.

Для того, чтобы журналистам взломать столь значимое хранилище, им не нужно было долгое время обучатся хакерскому искусству и строить суперкомпьютер. Все оказалось намного проще, они просто связались с каким-то неизвестным в одном из околохакерчиских сайтов и купили у него доступ к базе данным всего за восемь американских долларов.

Об опасности утечки биометрических данных совсем недавно говорил Александр Жаров, представитель Роскомнадзора. Начальник цензурирующего Интернет ведомства как будто в воду смотрел, когда предостерегал, о том, что собирать такие данные о жителях России очень не безопасно, так как базу данных с огромной вероятностью смогут взломать.