«Почта России» по кругу пустила посылку жительницы Ростова

Жительница города Ростов рассказала, как «Почта России» по кругу пустила ее посылку. По ее словам, еще в ноябре она сделала заказ в интернет-магазине, и поставщик обещал, что посылка придет в короткий срок, однако ее отправили гулять по трем городам.

Жительница Ростова возмущена ситуацией, которая произошла между ней и «Почтой России». Она рассказывает, что еще в ноябре заказала посылку, и ее продавец сообщил, что она дойдет в короткие сроки. Женщина воспользовалась трек-номером посылки и была неприятно удивлена, когда наблюдала ее перемещение по России. Оказалось, что она трижды была доставлена не в тот город, и из-за этого срок ее прибытия затянулся на полтора месяца.

Представители ведомства не захотели отвечать на вопросы, которые им хотели задать журналисты по этой теме. Между тем в УФПС сообщают, что виной тому, скорее всего, неправильное заполнение адресных строк. Таким образом, никакого возмещения ущерба ростовчанка не получила.