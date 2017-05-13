Патриарх Кирилл рассказал об опасности отказа от наличных в пользу банковских карт

Патриарх Кирилл рассказал об обеспокоенности церкви касательно отказа от наличных денег и переходу к системе оплаты банковскими картами. По его словам, это ограничивает свободу человека.

Как рассказал патриарх Кирилл, РПЦ обеспокоена тем, что современные технические средства только ограничивают свободу человека. Патриарх назвал всех, кто призывает устранить наличные деньги в пользу электронных карточек, горячими головами. В качестве примера вероятной опасности представитель РПЦ привел "одну из европейских стран", где люди, желающие получить гражданство, просматривают ролик об обычаях этой страны, законах и жизни, где в ярких красках описана тема ЛГБТ. Если человек согласен со всем, что ему продемонстрировали, то он проходит "отсев".

Патриарх опасается, что такая система ожидает и россиян, желающих перейти на систему оплаты банковскими карточками вместо наличных денег. По его словам, именно об этой опасности и говорит церковь.