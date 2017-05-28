В Москве 21 парк подготовил праздничные мероприятия к Рождеству

В Москве 21 парк подготовил праздничные мероприятия на Рождество. Об этом сообщается на сайте оргкомитета цикла уличных мероприятий "Московские сезоны".

Стоит отметить, что праздничные мероприятия были запланированы в Парке Горького, парке Победы на Поклонной горе, в парке Кузьминки, Таганском парке и других. Всего праздничные мероприятия запланированы в 21 парке Москвы, они начнутся 7 января, на Рождество, в 12:00 по московскому времени и будут длиться целый день.

Среди развлечений запланированы рождественские квесты, катания в собачьих упряжках, танцевальное ледовое шоу, театральные представления, мастер-классы и многое другое.