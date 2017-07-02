В Рязани появилась мемориальная табличка о событии, которого не было‍

В Рязани появилась странная табличка на фасаде одного из зданий на улице Почтовая. Надпись на ней гласит, что она посвящена событию, которого не было.

В сети стали распространяться фотографии таблички, которая, фактически не имеет значения. Мемориальная табличка выполнена из черного гранита, а надпись на ней довольно проста и оригинальна: "На этом месте 29 мая 1767 года ничего не произошло". Примечательно, что в истории упоминается разве что "Наказ" Екатерины Великой для Российской Империи, выход которого датируется этим годом.

Табличка не является уникальной, ведь подобная уже установлена в Ростове-на-Дону. Вероятно, авторы идеи установить подобный арт-объект считают, что он привлечет внимание любителей необычных фотографий. Пока что он не пользуется особым вниманием, возможно, потому что не многим о нем известно.