Мединский признался, что любит Oxxxymironа больше Гнойного

Представитель культуры России Владимир Мединский поделился в эксклюзивном интервью, почему среди русских рэп-исполнителей ему нравится больше Мирон Федоров, который больше популярен под псевдонимом Oxxxymiron, чем Вячеслав Машнов, который популярен как Гнойный.

Политик признался, что он выбрал Oxxxymiron, так как ему его ник больше понравился, чем прозвище его коллеги. Он отметил, что у рэп-исполнителя просто "противная кличка". Также политику было предложено выбрать среди двух журналистов, кто лучше по его мнению: Владимир Познер или Юрий Дудь, он отметил Владимира Соловьева.

Ранее было известно, что популярные рэп-исполнители Вячеслав Машнов и Александр Степанов записали батлл, котором были задействованы самые известные запросы в поисковой системе "Яндекс" в прошлом году. Они затронули такие события как огромный скандал вокруг Дианы Шурыгиной, гибель вокалиста группы Linkin Park, и другое.