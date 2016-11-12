Исследователи: Майонез в оливье приводит к потере удовольствия от секса

Специалисты из Великобритании рассказали о вреде майонеза, который имеет в своем составе йодированную соль. Из-за этой специи данный соус может негативно по влиять на удовольствие, от время полового акта.

В связи с новогодними торжетсвами английские специалисты считают необходимо предупредить сильный пол, что салаты на новогоднем столе, в том числе и оливье, могут пагубно повлиять на сексуальную активность. Причиной этому является и главный наполнитель.

Майонез может притупить получаемые от полового акта приятные ощущения, ведь очень многие производители данного продукта добавляют в его состав йодированную соль.

В начале она провоцирует уменьшение длительности половой близости, а позже и вовсе полное равнодушие к половому акту. Исследователи настоятельно рекомендуют следить за составом майонеза, либо совсем исключить его из своего рациона, в крайнем случае уменьшить количество съеденных грамм данного соуса.

Ранее стало известно, что ученые выяснили, насколько будут выглядеть моложе женщины, выполняя ряд упражнений.