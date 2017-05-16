В Екатеринбурге «Пятерочка» продает детский сок с плесенью из Липецка‍

В Екатеринбурге рассказали о случае, в ходе которого покупателям "Пятерочки" в пачке детского сока попались кусок плесени и непонятный мусор. Производитель сока из Липецка, а это значит, что купить подобный товар есть риск по всей России.

Средства массовой информации Екатеринбурга сообщают о неприятном случае, который связан с товаром одного из городских супермаркетов "Пятерочка". Как оказалось, кто-то из горожан приобрел для своего ребенка детский сок с трубочкой в небольшой упаковке. Скорее всего, при вставке трубочки родитель почувствовал, что она наткнулась на какой-то предмет. После этого пачка была вскрыта, и так выяснилось, что внутри нее находился довольно крупный кусок плесени.

Покупатель обратился с жалобой в магазин и ему не отказали в возврате средств за покупку товара. Тем не менее, проверить или убрать с полок остальной товар этой поставки не согласились, ведь это нанесет ущерб владельцу супермаркекта.

Стоит отметить, что липецкий производитель не исключает, что подобное может производить, ведь продукт делают из натуральных компонентов. Поэтому на пачке сока было указано, что перед употреблением содержимое лучше проверить.