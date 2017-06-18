В омских деревнях замерзают колонки с водой

В омской деревне Калачево стали перемерзать колонки с водой, из-за чего появились трудности у стариков и семей с маленькими детьми. Как написала жительница деревни в социальной сети, на все Калачево осталась только одна рабочая колонка, все остальные замерзли.

По словам местной жительницы, службы "Водоканала" принимают заявки, однако не приезжают. Диспетчер отвечает, что проблему смогут устранить только после 9 января, а до этого момента предлагают жителям Калачево потерпеть. Женщина отметила, что носить воду с другого конца деревни очень тяжело, приходится брать воду только на готовку, а о стирке, купании и мытье посуды следует забыть на время. Жительница Калачево возмущена тем, что в праздники не работают какие-нибудь дежурные бригады.

Пользователи социальных сетей посоветовали жителям Калачево посоветовали самим отогревать колонки при помощи кипятка. Женщина отметила, что таким способом пытались отогревать, однако это не помогло, требуется специальная техника.