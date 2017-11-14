В Ярославле будут запущены дополнительные автобусные рейсы в монастырь

В ночь с шестого на седьмое января в Ярославле жители смогут доехать в рождественскую ночь в Толгский монастырь на общественном транспорте. Как сообщили в городской мэрии, в праздничные дни будет запущен дополнительный рейс по номеру 34.

Он будет доставлять жителей в Толгу к 23:00 от Красной площади и приедет обратно в центр Ярославля после двух часов ночи. Никакого особого порядка здесь вводить не будут, проезд будет составлять 23 рубля, проездные тоже будут работать, как и льготы.

Однако не уточняется, сколько точно автомобилей повезет верующих к монастырю. Ведь если будет запущен один рейс, можно столкнуться с неприятной ситуацией, когда все желающие просто не поместятся в салон автобуса.

Ранее стало известно, что Фанаты хоккейного и футбольного клубов «Локомотив» подарили подарки ярославскому детскому дому.