Жители Воронежа рассказали, как часто они занимаются сексом‍

Представители СМИ в Воронеже решили провести социальный опрос, чтобы выяснить, насколько часто местные жители занимаются сексом со своими возлюбленными. К слову, их ответы были самыми разными.

В опросе журналистов участвовали около 400 человек, поэтому нельзя сказать, что его результаты очень точны. Тем не менее, они отображают ситуацию в целом. Так, из 100 процентов опрошенных лишь немного больше 14 рассказали, что вступают в интимную близость со своими половинками стабильно каждый день, а иногда бывает, что соитие у них происходит даже несколько раз в сутки. В два раза больше воронежцев ответили, что предаются любовным утехам несколько раз в неделю, а еще 10 процентов сообщили, что занимаются этим лишь несколько раз в месяц.

Впрочем, не все оценили идею задавать такие вопросы и спрашивали, как не стыдно это делать. Другие же лишь посмеялись, что журналисты поставили такой вариант ответа, как "раз в сутки, а то и чаще". По их мнению, это слишком уж явное преувеличение, и те, кто так ответил, просто льстили себе.