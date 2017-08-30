Новый пешеходный мост построят в Московском зоопарке

Строительство пешеходного моста в Московском зоопарке, запланировано на текущий 2018 год. Об этом рассказали с толичном департаменте строительств со ссылкой на представителя ведомства Андрея Бочкарева.

Создание нового пешеходного моста в Московском зоопарке в текущем году. Новый мост высотой 12 метров и длинной 22 метров соединит устарелую территорию зоопарка с новой. Попасть на новый переход возможно будет по пандусам, маломобильные группы будут оборудованы специальными пассажирскими лифтами. Ограждающие конструкции постройки будут выполнены из железа и окрашены в светлые тона. Ограждения будут выполнены из противоударного стекла - об этом рассказал сам Бочкарев.

Как рассказали сотрудники зоопарка за последние несколько лет из-за слишком большого наплыва посетителей на территории зоопарка, старый пешеходный мост не может обеспечить нужную пропускную способность в весенний, летний, и осенний период. По выходным и праздничным дням, когда число гостей вырастает до 60 тысяч человек.

Родители с маленькими детьми, колясками, люди в пожилом возрасте, которые движутся в противоположную сторону, должны стоять и ждать на мосту и подходах к нему. Новый мост стилистически гармонирует со старым мостом, его воздушная форма подчеркнет массивные бетонные объемы, которые имитируют скальную породу.

Помимо строительства моста, в зоопарке Москвы так же запланировали строительств дополнительных входов в зоосад со стороны станции метро"Баррикадная".