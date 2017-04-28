Эксперты обнаружили нарушение состава в новогодних чайных наборов

Эксперты обнаружили нарушения состава в чайных наборах, которые активно продаются в канун Нового года. Исследования провела Общественная организация потребителей Санкт-Петербурга.

Активисты изучили содержание 13 образцов черного чая и продегустировали их. Во многих случаях качество продукции не соответствовала информации, указанной на упаковке. В товаре от восьми марок в пакетики вместо листочков поместили сухие стебли неизвестного происхождения, не указанные в составе.

Во многих случаях напиток получался мутного серого цвета и часто не заваривался как следует. Самая дешевая марка - оказалась самой некачественной. Один из брендов выгодно отличался от конкурентов, ведь был сделан согласно техническим условиям, а не традиционному ГОСТ.

Исследователи подчеркнули, что чаще всего некачественные товары выпускаются неизвестными производителями. Они привлекают покупателей низкой стоимостью, а затем покидают рынок, чтобы избежать привлечения к ответственности.