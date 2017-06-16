Первый канал впервые покажет поздравление Владимира Путина во всех часовых поясах

Первый канал заявил о том, что в предстоящую новогоднюю ночь впервые покажет новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина, во всех одиннадцати часовых поясах Российской Федерации.

«Обращение президента РФ к согражданам и все предстоящие праздничные передачи канала телезрители удостоятся возможности увидеть во всех временных поясах без смещения времени. С 31-го на 1-е это произойдет впервые в истории национального телевидения»,- сообщается в пресс-релизе.

Прежде все телеканалы производили трансляцию поздравления «орбитами» - от двух до трех часовых поясов. Таким образом, в пределах всего лишь «одной» орбиты Москва, могла слышать бой новогодних курантов ровно в полночь, в то время как Калининград в 11 часов ночи.