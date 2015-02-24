Россияне рассказали, чего ждут от Дедушки Мороза

Как заявили, социологи проводившие социальный опрос среди жителей РФ, которым «за 30», одним из наиболее популярных желаний у Деда Мороза стало новогоднее путешествие за пределами страны.

Гражданам, проходившим опрос, была дана возможность назвать несколько наиболее искренних пожеланий на предстоящий праздник. Первое место заняло «здоровье», набрав при этом больше половины голосов, на втором месте, как ни странно, оказалось «счастье», и тройку лидеров замкнули «деньги». На результаты опроса в весомой роли влиял возраст. Так, предпочтение финансовому достатку отдавали люди в возрасте от 18 до 34 лет, в то время как старшая возрастная категория, уже желала для себя и близких крепкого здоровья.

Менее 10% россиян заявили о искреннем желании получить новую жилплощадь. Такое же количество опрошенных пожелали встретить предстоящий Новый год с родными и близкими людьми. И чуть более 2% участников опроса хотели бы, чтобы Дедушка Мороз подарил им выходной в новогоднюю ночь.