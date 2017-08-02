Более половины россиян выступили за введение цифровых трудовых книжек

ВЦИОМ в ходе проведенного опроса выяснил, что более половины жителей России выступают за введение электронных трудовых книжек параллельно со стандартными, бумажными. За это высказались около 53% россиян.

Во время опроса также удалось выяснить, что 18% россиян считают, что следует оставить только цифровой вариант, так как это упростит доступ к информации и позволит более быстрее восстановить данные в случае потери бумажной книжки. 19% жителей России выступают за то, что следует оставить все по-старому, пользоваться бумажными трудовыми книжками.

Также, около 69% граждан выразили опасение, что в случае компьютерного сбоя или каких-то других неполадок будет потерян весь трудовой стаж, который сохранен в цифровом формате.