В Липецке будет построена понтонная переправа. На ее сооружение выделят 42 миллиона рублей.

Широкая ветка Петровского моста будет закрыта с февраля или в начале марта. Когда отстроят широкую ветку, то закроют узкую до реконструкции. Движение будет осуществляться в реверсивном порядке. В утреннее время будут отдавать предпочтение автомобилям, едущим в направлении Новолипецка, а вечером наоборот. Чтобы не было огромных пробок на дороге, администрация города уже придумала необходимый план действий.

По словам главы мэрии Сергея Иванова, возможно будет построена дополнительная понтонная переправа. Для этого хотят выделить сорок два миллиона рублей. Глава также сообщил о том, что в Липецк привезут двенадцать трамваев в хорошем состоянии, также будет выделено десять автобусов.