В Ираке разблокировали Facebook и Twitter

В Ираке определенное время не работали социальные сети Facebook и Twitter.

Причиной стали антиправительственные протесты. Люди стали требовать от власти каких-либо действий для того, чтобы прекратились проблемы с электричеством и водоснабжением. В ответ на это заблокировали Facebook и Twitter на некоторое время, чтобы утихомирить волну протестов.

Уже 26 июля Министерство транспорта и связи в Ираке объявило о том, что работа социальных сетей на территории городов, где они были заблокированы, снова возобновилась. К слову, с самого начала говорили о том, что такие меры были только временными.

Интересно, что также на территории Ирака, согласно статистике, стал популярен сайт mail.ru. Хотя вполне возможно, что так произошло только из-за того, что некоторые российские компании работают на территории Ирака.