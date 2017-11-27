Дважды в одну реку: в Дубае ливанец спустя 6 лет вновь стал миллионером

Сегодня гражданин Ливана стал обладателем джек-пота в той же лотерее, в которой выигрывал ранее. В первый раз мужчине улыбнулась удача шесть лет назад. На тот момент в магазинах, торгующих товарами без пошлин в аэропортах Дубая, проводилась лотерея.

Решив попытать счастья, будущий победитель даже представить не мог, что выиграет миллион долларов. И вот в этот день ливанцу вновь улыбнулась фортуна – он вновь стал долларовым миллионером.

Как гласят правила той самой Millennium Millionaire, постоянно в кругу участников распространяется по пять тысяч билетов, номинал которых составляет тысячу дирхамов Объединённых Арабских Эмиратов или почти двести восемьдесят долларов. Известно, что за два десятка лет проведения лотереи миллионерами стало более ста шестидесяти человек.

нее сообщалось о том, что два жителя из Кировска, став участниками лотереи «Столото», получили в качестве приза участки на берегу моря. Также разыгрывались денежные средства в размере нескольких миллионов рублей.