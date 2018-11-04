Меган Маркл стала вдохновением ювелира Шона Лина

Известный британский ювелир Шон Лин признался, что на создание украшений его вдохновляет Меган Маркл.

Шон Лин – ведущий дизайнер украшений в Великобритании. В недавнем интервью ювелир сказал, что, разрабатывая дизайн новых украшений, он всегда мысленно представляет Меган Маркл. Грация, благородство и безупречный стиль герцогини Сассекской создают образ истинной леди.

Чтобы выразить свое почтение и восхищение герцогине, дизайнер решил подарить ей авторские серьги. Украшения понравились Меган Маркл, и она надела их на одно из светских мероприятий. После ее появления на публике в серьгах Шона Лина ювелир стал невероятно популярен. С тех пор Меган является для Шона Лина эталоном и музой. Дизайнер посвящает ей все свои украшения.

Кроме Меган Маркл, аксессуары Лина любят носить и другие знаменитости.