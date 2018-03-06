В Tommy Hilfiger решили поощрять покупателей их одежды

Представители популярного бренда одежды Tommy Hilfiger заявили о выпуске новой одежды для женщин и мужчин. Особенность линейки в том, что вещи будут оснащены специальным чипом, с помощью которого можно будет отследить периодичность и частоту их ношения.

Вся информация будет синхронизироваться с помощью Bluetooth и храниться в отдельном сервисе. Сообщается, что в серию будут входить футболки, толстовки, джинсы, куртки, шапки и сумки. Известно, что за хождение в одежде бренда, а также за посещение определённых маршрутов, владельцу вещей будут начисляться премиальные очки, которые можно будет потратить на последующие покупки в магазинах Tommy Hilfiger либо на приобретение билетов на различные концерты.

По мнению экспертов, покупка одежды с данным чипом может грозить безопасности личных данных пользователя. Кроме того, они не рекомендуют тратить свои деньги на такую нелепую инновацию.