В Британии представили платье с экстремальной степенью обнажения

Блестящее платье от PrettyLittleThing не предполагает возможности одевать бюстгальтер или трусики под него.

Стоимость наряда, представленного британской компанией, 60 фунтов стерлингов (около 5 тысяч рублей). Оно отличается большим количеством блёсток, а также экстремальными вырезами на спине и сбоку. Эксперты в области моды отмечают, что платье не стоит одевать в ветреные дни – девушка рискует показать больше обнажённого тела, чем следовало.

Свою степень оголения дизайнеры из PrettyLittleThing так и назвали – «голый экстрим». Единственное, что можно под него надеть – это силиконовый бюстгальтер без бретелей. Несмотря на свой достаточно провокационный вид, платье, по словам экспертов, соответствует летним тенденциям в моде.