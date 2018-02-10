Четырёхкилограммовая грудь, или 80 литров силикона: "Барби из Берлина" в очередной раз изменила внешность

Двадцатисемилетняя жительница Берлина Пэрис Хермс, которую чаще называют «Барби из Берлина», заявила об очередных пластических изменениях в своей внешности.

Издание The Sun пишет, что Instagram-дива с помощью хирургов добавила в молочные железы имплантаты из силикона обьёмом в восемьдесят литров. Теперь её грудь весит четыре килограмма. Сама Хермс осталась очень довольной своей трансформацией, так как для неё большая грудь является главным признаком женственности.

Первые шаги к нынешнему образу «Барби» финансово поддержала её бабушка Дарис, котораяочень любила свою внучку и была готова ради неё совершить этот поступок. Известно, что Пэрис суммарно вложила в улучшение своей внешности после оскорблений одноклассников пятьдесят тысяч долларов.

Дополнительно девушка получила прирост в Instagram – на данный момент на аккаунт подписано двести тысяч поклонников. В комментариях мнения подписчиков расходятся, но Хермс относится к критике философски.