Полузащитник «Арсенала» Месут Озил пропустит шестой матч подряд из-за компьютерных игр

Как сообщают источники, Месут Озил, полузащитник лондонского «Арсенала» будет вынужден пропустить шестой по счёту матч своей команды подряд.

Как стало известно, причиной стала полученная Озилом травма спины. Также известно, что за период реабилитации он сыграл более чем в 5000 матчей в компьютерной игре Fortnite. По мнению врачей, столь длительное отсутствие нагрузки на спину может стать причиной осложнений на матче, потому его (матч) лучше пропустить.

Возможно, именно профессиональная привычка спортсмена и стала причиной игровой зависимости. Как известно, компьютерные игры предъявляют требования к скорости реакции, чего могло не хватить привыкшему к подобным нагрузкам спортсмену в период реабилитации.