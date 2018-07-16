Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получил награду 2018 года как лучший игрок по версии журнала France Football. Церемония награждения состоялась в Париже.

Опрос, по итогам которого определяется победитель, принимали участие спортивные журналисты. Сообщает «Матч ТВ».

Модрич в голосовании обошел форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который занял второе место по итогам, а также нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна.

2018 год можно назвать «концом эпохи», которая заключалась в двух фамилиях – это Месси и роналду.

«Золотой мяч» вручается изданием France Football с 1956 года. Как отмечалось ранее, победитель определяется голосованием среди журналистов.