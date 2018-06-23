Марадона чуть не ударил фаната

Диего Марадона начал конфликтовать с фанатами команды после поражения их поражения. Словесная перепалка произошла после поражения футбольной команды «Дорадос» на чемпионате Мексики. Отмечается, что тренер был вынужден смотреть матч с трибуны, поскольку был дисквалифицирован в прошлой игре. В результате этого услышал после финального свистка в свой адрес нецензурную брань и различные оскорбления. Он не стал молча отсиживаться, а во всеуслышание заявил: «Если есть, что сказать, то подходите сюда». Кроме того, он попытался ударить оскорблявшего его болельщика, но тренера остановили.

Также стоит отметить тот факт, что Диего Марадона целует газон после удаления с поля. Этот момент был запечатлен на видео. А «Дорадос» Марадоны еще на шаг приблизился к повышению в классе. В первом матче финала плей-офф за выход в высшую лигу команда Марадоны дома минимально обыграла «Атлетико Сан-Луис» (1:0). Единственный гол был забит на 79-й минуте встречи.