Марадона чуть не ударил фаната

Сегодня, 16:55 \\ Спорт

Диего Марадона начал конфликтовать с фанатами команды после поражения их поражения. Словесная перепалка произошла после поражения футбольной команды «Дорадос» на чемпионате Мексики. Отмечается, что тренер был вынужден смотреть матч с трибуны, поскольку был дисквалифицирован в прошлой игре. В результате этого услышал после финального свистка в свой адрес нецензурную брань и различные оскорбления. Он не стал молча отсиживаться, а во всеуслышание заявил: «Если есть, что сказать, то подходите сюда». Кроме того, он попытался ударить оскорблявшего его болельщика, но тренера остановили.

Также стоит отметить тот факт, что Диего Марадона целует газон после удаления с поля. Этот момент был запечатлен на видео. А «Дорадос» Марадоны еще на шаг приблизился к повышению в классе. В первом матче финала плей-офф за выход в высшую лигу команда Марадоны дома минимально обыграла «Атлетико Сан-Луис» (1:0). Единственный гол был забит на 79-й минуте встречи.

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Автор - Алевтина Сергеева
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