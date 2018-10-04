Хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" вернул потерянный зуб сопернику из "Бостон Брюинс"

Сегодня, 14:28 \\ Спорт

Необычный пример спортивной вежливости заметили на матче НХЛ. Фрагмент игры опубликован на YouTube-канале спортивной лиги.

 Американские команды встретились на льду 29 ноября. Во время игры защитник "Нью-Йорк Айлендерс" столкнулся с Давидом Крейчи и угодил плечом ему в лицо. В итоге нападающий "Бостон Брюинс" лишился зуба.

Потерянная часть тела осталась лежать на площадке, пока её не заметил защитник "Айлендерс" Джонни Бойчак. Хоккеист поднял зуб и вернул его сопернику, который уже отправился на скамью. Стоит отметить, что клуб "Бостон Брюинс" не чужд Джонни Бойчаку. С 2008 по 2014 год он играл за эту команду вместе с Давидом Крейчи.

В итоге бостонский клуб победил по буллитам. Хоккеисты сумели забить соперникам две шайбы против одной пропущенной.

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Автор - Александр Лубяной
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