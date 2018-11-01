Павел Буре собирается сыграть на хоккейном соревновании в Антарктиде

Первый турнир по хоккею на «белом» континенте планирую провести в 2020 году.

Российская звезда Национальной хоккейной лиги Павел Буре проявил интерес к будущему чемпионату в Антарктиде. Он намерен стать участником одной из команд. Данную информацию рассказал журналистам Игорь Столяров, руководитель холдинга «Си-Пи-Си».

«В 2020 году хоккейные функционеры планируют провести новый международный турнир на шестом материке. Он будет называться Кубком Лазарева в честь одного из первооткрывателей Антарктиды Михаила Лазарева, который совместно с Фаддеем Беллинсгаузеном впервые достиг ее берегов в 1820 году», - сообщил Столяров. По его словам, в соревновании ожидается участие американских, российских, канадских, исландских, норвежских, шведских, финских и хоккеистов других государств. Глава «Си-Пи-Си» отметил, что Павел Буре уже подтвердил свое участие на Кубке Лазарева. Также ожидается положительный ответ от Сергея Макарова и Игоря Ларионова.