Кокорину и Мамаеву продлили тюремный срок

Министерство внутренних дел Москвы продлили Кокорину и Мамаеву срок тюремного заключения. Защитники футболистов просят уменьшить их заточение, но скорее всего этого не произойдёт.





Расследование по их делу продолжается, ещё не все экспертизы закончены. Росбалт сообщил, что Мамаев и Кокорин обладают множеством личных связей в государственных органах, ну и конечно же огромными денежными средствами.

Защитники футболистов просят найти любой другой способ наказания, но только бы не тюремная камера. В сети также появилось мнение, якобы на многих участников судебного процесса оказывается очень сильное давление. Адвокат Кокорина и Мамаева сообщил, что они будут настаивать на залоге, от более подробных комментариев он отказался.