Олимпийская чемпионка встала на защиту Медведевой

После провального этапа Гран-при в Париже на Евгению Медведеву обрушился шквал критики, однако за спортсменку заступились её коллеги по цеху, в том числе олимпийская чемпионка в парном катании Оксана Казакова.

Фигуристка призвала поддержать Медведеву, которая выступает за Россию и представляет её флаг. Она считает, что в адрес девушки поступает слишком много необоснованного негатива. Также всем хейтерам она предложила для начала самим встать на лёд и повторить путь юной фигуристки, и только потом пытаться осуждать её. Казакова подчеркнула, что в женском фигурном катании сильная конкуренция, но она идёт спортсменкам только на пользу, так как помогает расти и учиться чему-то новому.

Поддержал Медведеву и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, опубликовав трогательное послание в Instagram.

За свою карьеру Евгения Медведева впервые не вышла в финал Гран-при. На этапе во Франции девушка получила 192,81 балла и заняла четвёртое место. Из-за критики фанатов она решила отказаться от социальных сетей.