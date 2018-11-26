УЕФА принял решение о переносе матча в Украине из-за военного положения

УЕФА принял решение о переносе матча в Украине между полтавской «Ворсклой» и лондонским «Арсеналом» из-за военного положения в нескольких регионах страны.

Матч должен был состояться 29 ноября в Полтаве, однако теперь матч будет проведен в Киеве. Стоит отметить, что запасным футбольным стадионом «Ворсклы» является арена во Львове. Таким образом, были приняты меры безопасности. По словам членов Союза европейских футбольных ассоциаций, есть вероятность того, что в будущем будут перенесены еще 2 матча. Дальнейшее решение будет зависеть от оценки ситуации в Украине.

В сентябре футбольный клуб «Арсенал» изучал возможность переноса мачта в Киев из-за большой делегации, которую аэропорт Полтавы не сможет принять. Руководство клуба просила о переносе игры в Киев, так как столичный аэропорт может принимать воздушные судна такого типа.

28 ноября в Украине было объявлено военное положение в нескольких регионах из-за инцидента в Керченском проливе между украинскими военными кораблями и российскими пограничниками. Согласно указу, режим продлиться до 28 декабря.

Напомним также, что полтавская «Ворскла» занимает третье место в группе Е, не потеряв шанс на выход в плей-офф.