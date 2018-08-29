Девушка-рестлер пригрозила сломать руку Конору Макгрегору

Бекки Линч припомнила бывшему чемпиону его желание уйти из смешанных единоборств.

Звезда рестлинга Бекки Линч недавно защитила чемпионство в своей категории в поединке против Шарлотты Фэйр. Ирландка неоднократно напоминала, что они с земляком Макгрегором – ирландские брат и сестра. Сейчас девушка готовится к показательному турниру в Нью-Йорке, который пройдёт в апреле 2019 года. В связи с этим у неё состоялся обмен рискованными шутками в Twitter с бывшим чемпионом ММА, проигравшего недавно бой против Хабиба Нурмагомедова.

Бекки назвала Конора своим «резервным копированием» и предложила присоединиться к ней на турнире. Этим самым она освежила в памяти давнее стремление Макгрегора сменить октагон для смешанных единоборств на ринг для рестлинга. Чемпионка при этом пригрозила сломать руку своей «копии», если он окажется в пределах её видимости. Конор не растерялся и мгновенно отреагировал: «Позови, когда тебе понадобится твоя копия». Многие не исключают возможность того, что две звезды объединятся на WrestleMania в апреле.