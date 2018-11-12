Обидно: сборная России по футболу проиграла сборной Швеции

Вчерашний день выдался не самым радостным для болельщиков сборной России по футболу. Подопечные Станислава Черчесова проиграли шведам со счетом 0:2.

Матч состоялся в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» в рамках группового этапа Лиги наций. Национальная российская сборная не смогла выйти в высший дивизион - Лигу А, где играют все сильнейшие футбольные команды Европы. В итоге наша сборная опустились на второе место в группе Лиги В. Сейчас у Швеции и России по семь очков, однако россияне уступают скандинавам по личным встречам, у сборной Турции три очка. Подопечным Черчесова достаточно было сыграть вничью, чтобы занять первое место в группе и перебраться в высший дивизион. Однако теперь сборная России останется в Лиге В еще на один год.

После поражения капитан команды Артем Дзюба заявил, что это был хороший сезон, несмотря на не очень удачную концовку. Также он выразил сожаление, что не удалось поиграть с топовыми командами. Однако Дзюба отметил, что в общем год был очень даже успешным, ведь впервые в истории сборная России вышла в ¼ Чемпионата мира, где они «выступили достойно, очень качественно, с хорошим футболом». Возможно, россияне не смогли одержать победу потому, что все ее форварды не смогли принять участие в турнире из-за травм. Напомним, что в составе сборной отсутствовали Александр Головин, Алан Дзагоев, Денис Черышев, Роман Зобнин и Марио Фернандес.

Немного о ходе игры: первый гол в наши ворота забил игрок «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф. Второй мяч российский вратарь Андрей Лунев, заменивший закончившего карьеру в сборной Игоря Акинфеева, пропустил от нападающего Маркуса Берга. Решающий мяч прилетел в пустые ворота.