Мейвезер продемонстрировал часы с бриллиантами после слов Альвареса о реванше

Американский боксёр любит выставлять напоказ богатство, демонстрируя своё превосходство.

Флойд Мейвезер является непобеждённым чемпионом, с которым хотят повторно сразиться многие его бывшие соперники. В их число входит и Сауль Альварес, проигравший бой в 2013 году по решению судей. Он заявил, что готов встретиться с Мейвезером в любое удобное время, когда оппонент будет готов к реваншу. Альварес отметил, что за 5 лет он стал более высокоуровневым спортсменом, и способен победить своего противника.

Однако Флойд Мейвезер не отреагировал на подобное заявление, а после слов о реванше на его странице появилась публикация, в которой он показал свои часы. На кадрах боксёр демонстрирует аксессуар с бриллиантами, рассуждая о их блеске и стоимости. Это не первый случай, когда американский боксёр показывает свое превосходство благодаря дорогим покупкам. Ранее он приобрёл дом в Лас-Вегасе, который обошелся почти в 10 миллионов долларов, что равно 659 миллионам российских рублей.