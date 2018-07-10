Джорджо Кьеллини считает, что Роналду сможет играть до 40 лет

Сегодня, 20:29 \\ Спорт

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказал мнение, что его одноклубник Криштиану Роналду мог бы продолжать играть до 40 лет.

Про себя 34-летний футболист сказал, что тоже мог бы, но вряд ли станет это делать. Кьеллини также отметил, что на тренировках Криштиану даёт мотивацию всем членам команды к самосовершенствованию. Он назвал его очень умным человеком и подчеркнул стремление Роналду понять жизнь Турина, чтобы было легче привыкнуть к нему. По его мнению, после возвращения в национальную сборную, Роналду будет играть за свою страну дольше, чем он сам.

Летом 2018 года после чемпионата мира по футболу, прошедшего в России, Роналду покинул мадридский «Реал», в котором играл в течение девяти лет. 33-летний португалец присоединился к туринскому «Ювентусу» 10 июля 2018 года. «Реал» рассчитывает найти опытного нападающего в январе, а «Ювентусу» удалось пригласить к себе полузащитника сборной Франции Поля Погба.

Несколько дней назад Джорджо Кьеллини сыграл 100-й матч в составе сборной Италии. За ним числится восемь голов. Криштиану Роналду провёл 154 матча, играя за сборную Португалии, и за свою карьеру забил 85 голов. В текущем сезоне Роналду провёл 15 матчей за «Ювентус», забил 9 голов и сделал 5 успешных передач.

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Автор - Елена Андреева
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