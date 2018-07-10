Джорджо Кьеллини считает, что Роналду сможет играть до 40 лет

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказал мнение, что его одноклубник Криштиану Роналду мог бы продолжать играть до 40 лет.

Про себя 34-летний футболист сказал, что тоже мог бы, но вряд ли станет это делать. Кьеллини также отметил, что на тренировках Криштиану даёт мотивацию всем членам команды к самосовершенствованию. Он назвал его очень умным человеком и подчеркнул стремление Роналду понять жизнь Турина, чтобы было легче привыкнуть к нему. По его мнению, после возвращения в национальную сборную, Роналду будет играть за свою страну дольше, чем он сам.

Летом 2018 года после чемпионата мира по футболу, прошедшего в России, Роналду покинул мадридский «Реал», в котором играл в течение девяти лет. 33-летний португалец присоединился к туринскому «Ювентусу» 10 июля 2018 года. «Реал» рассчитывает найти опытного нападающего в январе, а «Ювентусу» удалось пригласить к себе полузащитника сборной Франции Поля Погба.

Несколько дней назад Джорджо Кьеллини сыграл 100-й матч в составе сборной Италии. За ним числится восемь голов. Криштиану Роналду провёл 154 матча, играя за сборную Португалии, и за свою карьеру забил 85 голов. В текущем сезоне Роналду провёл 15 матчей за «Ювентус», забил 9 голов и сделал 5 успешных передач.