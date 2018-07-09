Московские болельщики "засыпали" Юдзуру Ханю игрушечными Винни-Пухами

Сегодня, 15:34 \\ Спорт

Во время пятого этапа Гран-при в Москве японский фигурист Юдзуру Ханю получил в подарок от поклонников около 30 мешков плюшевых Винни-Пухов.

После того, как Ханю откатал на льду свою программу, зрители накидали ему на лёд большое количество мягких игрушек. Так они отблагодарили спортсмена за яркое выступление. Ханю одержал победу с большим отрывом.

Винни Пух любимый мультипликационный персонаж 23-летнего фигуриста из Японии. Как рассказали болельщицы спортсмена, для него это не просто игрушка. С помощью Винни Ханю смог пережить страшный момент из детства, когда он стал свидетелем землетрясения. В тот день он был на катке, а когда бежал домой, даже не стал снимать коньки. Тогда родители и подарили ему игрушку. Одна из болельщиц отметила, что эти медвежата напоминают «жёлтые лучики солнца на льду».

После выступления фигурист отдаёт все игрушки и подарки в детские дома, выражая таким образом благодарность болельщикам за их добро и энергию.

На этапе Грин-при в Москве Ханю выступал с травмой лодыжки, которую получил в субботу во время тренировки. По этой причине он может отказаться от участия в финале Гран-при в Ванкувере.

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Автор - Елена Андреева
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