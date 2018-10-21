Российские фигуристы Букин и Степанова поставили мировой рекорд на Гран-при

Сегодня, 18:30 \\ Спорт

Парный танец спортсменов в Москве оценили на 124,94 балла. Невиданный результат обеспечил им однозначную победу и проход дальше.

 Завершился пятый этап мирового Гран-при по фигурному катанию. Лучше всех Россию представили Иван Букин и Александра Степанова. Пара поставила новый рекорд в произвольном танце. С ним и полетят в Ванкувер на финальный этап. Предыдущий показатель составил 122,39 балла и принадлежал Мэдисон Хабелл и Захари Донохью из США.

Общий результат российских фигуристов за две программы достиг 199,43 баллов. От него с сильным отрывом отстали испанские участники Кирилл Халявин и Сара Уртадо - судьи поставили им 174,42 балла. Испанцев едва не обошли американские спортсмены Энтони Пономаренко и Кристина Каррейра, которых оценили на 174,21 балла. Пара россиян, Егор Базин и Софья Евдокимова, заняли четвертую позицию. Аннабель Морозову и Андрея Багина признали девятыми.

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Автор - Александр Лубяной
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