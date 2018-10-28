Траньков рассказал, почему на Олимпиаде все поддерживали Медведеву, а не Загитову

Сегодня, 12:58 \\ Спорт / Точка зрения

Вопреки болельщикам, юная фигуристка получила золотую медаль. По мнению двукратного олимпийского чемпиона 2014 года, вполне заслуженно.

 Максим Траньков прокомментировал слова Елизаветы Туктамышевой, что Евгения Медведева была наиболее достойна победы на Зимней Олимпиаде в Пхеньяне. По словам тренера, именно за неё болели все спортсмены. Ведь Евгения Медведва "планомерно" стремилась к олимпийскому первенству целых четыре года. Вдобавок, фигуристка успела дважды стать чемпионкой мира, чем и заслужила всеобщее признание, как лидер сборной России.

А вот Алина Загитова была лишена поддержки из-за нехватки опыта - спортсменка едва перешла из юниорского разряда во взрослый. Максим Траньков рассказал изданию "Спорт день за днем", что она добилась победы благодаря своей программе. Выступление Алины Загитовой оказалось технически сложнее конкурентов. Теперь ей необходимо подтвердить свое чемпионское звание в новом спортивном сезоне. Стоит отметить, что 16-18 ноября в Москве состоится пятый этап Гран-при.

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Автор - Александр Лубяной
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