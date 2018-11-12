Черчесов вызвал Владислава Игнатьева в сборную

Сегодня, 14:44 \\ Спорт

Сегодня в Twitter сборной России было опубликовано сообщение, что Владислав Игнатьев получил вызов в сборную России по футболу, чтобы заменить получившего мышечную травму Сергея Петрова.

Напомним, сейчас национальная команда находится на сборах в Красногорске, где готовится к товарищескому матчу с Германией, который состоится 15 ноября в Лейпциге, а также к игре со шведской сборной, которая пройдет 20 ноября в Стокгольме в рамках Лиги наций. Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев уже провел три матча в составе сборной России. В 2015 он вышел на поле в товарищеском матче с Португалией (1:0) и с Хорватией (1:3). При Станиславе Черчесове он сыграл за сборную в 2017 году, выйдя на замену за три минуты до окончания товарищеского матча с Испанией (3:3).

В нынешнем сезоне 31-летний Игнатьев провел 19 матчей за «Локомотив» в чемпионате, Кубке и Суперкубке России, а также Лиге чемпионов и сделал одну голевую передачу.

Неизвестно, окажутся ли в списке заявленных игроков полузащитники Денис Черышев и Александр Головин, а также защитник Марио Фернандес, которые тоже временно выбыли из сборной из-за травм. Уже известно, что армеец Ильзат Ахметов точно пропустит эти игры. Во время матча с «Зенитом» он вывихнул плечо.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

Добром за возможноть следовать мечте: Петра Квитова пожертвовала 13 тысяч долларов клинике

Чешская спортсменка Петра Квитова сделала пожертвование в размере 13 тысяч долларов клинике, в которой ей оперировали руку после нападения.

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

Гонщик F-1 вынужден поработать из-за драки с соперником

Голландец Ферстаппен приговорен к двум дням исправительных работ за потасовку после...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

Ильзат Ахметов пропустит сборы национальной команды из-за травмы

В пресс-службе сборной России сообщили, что полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не примет...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ