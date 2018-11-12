Черчесов вызвал Владислава Игнатьева в сборную

Сегодня в Twitter сборной России было опубликовано сообщение, что Владислав Игнатьев получил вызов в сборную России по футболу, чтобы заменить получившего мышечную травму Сергея Петрова.

Напомним, сейчас национальная команда находится на сборах в Красногорске, где готовится к товарищескому матчу с Германией, который состоится 15 ноября в Лейпциге, а также к игре со шведской сборной, которая пройдет 20 ноября в Стокгольме в рамках Лиги наций. Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев уже провел три матча в составе сборной России. В 2015 он вышел на поле в товарищеском матче с Португалией (1:0) и с Хорватией (1:3). При Станиславе Черчесове он сыграл за сборную в 2017 году, выйдя на замену за три минуты до окончания товарищеского матча с Испанией (3:3).

В нынешнем сезоне 31-летний Игнатьев провел 19 матчей за «Локомотив» в чемпионате, Кубке и Суперкубке России, а также Лиге чемпионов и сделал одну голевую передачу.

Неизвестно, окажутся ли в списке заявленных игроков полузащитники Денис Черышев и Александр Головин, а также защитник Марио Фернандес, которые тоже временно выбыли из сборной из-за травм. Уже известно, что армеец Ильзат Ахметов точно пропустит эти игры. Во время матча с «Зенитом» он вывихнул плечо.