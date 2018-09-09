По версии GQ женщиной года стала Серена Уильямс

Сегодня, 13:49 \\ Спорт

37-летняя американка является 23-кратной чемпионкой "Шлемов", так что редакторы издания посчитали ее достойной занять обложку выпуска за декабрь.

 Дело в том, что именно 2018 год для известной профессиональной теннисистки из Соединенных Штатов Америки Серены Уильямс являлся очень продуктивным. Она готовилась, чтобы после родов на протяжении года снова покорять поклонников своим мастерством, и не претерпела неудачу, вновь заслужив звание первой ракетки мира.

 На протяжении года Уильямс участвовала в 24 матчах, большая часть которых закончилась для нее успехом. В сумме она одержала 18 побед за первые места. По ходу сражений она даже дошла до того, чтобы сражаться в финале двух турниров Большого шлема Уимблдона и US Open.

Рассматривая все эти и другие факторы, по версии ежемесячного американского журнала о бизнесе, успехе и спорте GQ теннисистка стала женщиной года.

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Автор - Мартина Корф
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