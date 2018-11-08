Франк Рибери ответил журналисту побоями на критику в свой адрес

Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери избил журналиста на парковке после неудачного матча.

Футболист сборной Франции и мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери отличился скандальной выходкой после субботнего поединка с дортмундской «Боруссией». Когда игроки из Мюнхена выходили на парковочное место, чтобы занять места в клубном автобусе, к Франку подошел французский спортивный журналист Патрик Гийю. Он задал несколько вопросов футболисту, намекнув, что два из трех пропущенных мячей случились по вине Рибери. Полузащитнику такая оценка своей работы не понравилась, и он набросился на земляка с кулаками. В результате репортер получил несколько ударов по лицу и в живот. По словам спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича, в ближайшие дни футболист и корреспондент встретятся, чтобы уладить ситуацию.

Футбольный клуб «Бавария» испытывает далеко не лучшие времена в Бундеслиге. Подопечные Нико Ковача раз за разом теряют очки, причем не только с лидерами турнира. Поражение от принципиальных соперников из Дортмунда со счетом 3:2 стало для команды сильным потрясением. Теперь «Боруссия» опережает мюнхенцев на 7 очков. Кроме того, «Бавария» находится вне зоны комфорта, другими словами, клуб может в каждом туре опуститься ниже еврокубковой зоны.