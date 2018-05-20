Дидье Дрогба повесил бутсы на гвоздь

Знаменитый футболист из Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба сыграл свой последний футбольный матч в профессиональной карьере.

Легендарный бомбардир лондонского «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба принял решение закончить профессиональную карьеру футболиста. В своей последней игре в финале кубка USL 40-летний ивуариец не смог отличиться, но трибуны провожали его аплодисментами. «Финикс» Дрогба уступил «Луисвиллю» 1:0.

Дидье Дрогба родился в Кот-д’Ивуаре в 1978 году. В 5-летнем возрасте он прилетел к дяде во Францию, где и остался жить. В 15 лет парень начал выступления за одну из молодежных команд столицы. Первым профессиональным клубом Дидье стал «Ле-Ман», где ивуариец учился в колледже. Спустя четыре года его пригласили сначала в «Генгам», а после в «Олимпик». В марсельском клубе Дрогба почувствовал вкус еврокубковых встреч. В 2004 году африканского форварда заметили скауты «Челси», и игрок оказался в составе лондонской команды. Здесь игрок отыграл 282 матча, отличившись 108 голами.