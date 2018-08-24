Моуриньо спровоцировал туринских фанатов одним движением руки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» отличился скандальной выходкой на выездном поединке с «Ювентусом».

Жозе Моуриньо снова не стал держать руки при себе в выездном поединке своей команды. В рамках очередного тура групповой стадии Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» играл в гостях у итальянского «Ювентуса». По ходу встречи первыми отличились хозяева, но за пять минут до конца «красные дьяволы» сумели отличиться дважды и вырвать победу. После финального свистка главный тренер английского клуба вышел на поле и приложил руку к уху, что стало посланием «я вас не слышу» для огорченных болельщиков из Турина. После этого к Моуриньо начали подходить игроки «Юве», а арбитру пришлось сопроводить тренера в коридор.

«В мой адрес сыпались оскорбления на протяжении всего матча. Я прибыл в Италию, чтобы выполнить свою работу, а остальное меня не интересовало. Я никого не хотел обидеть, а просто попросил туринских фанов быть немного громче. Возможно, этого не стоило делать. К сожалению, мне не удалось сохранить холодную голову после такого количества оскорблений», - прокомментировал ситуацию Жозе Моуриньо.