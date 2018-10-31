Известный боксер впал в кому и умер после жесткого нокаута

В ходе боя спортсмен был серьезно травмировал, увечья оказались несовместимыми с жизнью. Оппонент боксера нанес ему удар в голову, из-за чего титульный бой, проходивший в Таиланде, закончился нокаутом.

26 октября в Таиланде прошел бой, во время которого был выбран новый серебряный чемпион Азии по версии Всемирного боксерского совета. На ринге встретились итальянский боксер Кристиан Дагио и тайский боец Дон Паруеанг.

В бое победил Паруеанг. На 12-м раунде известный боксер из Италии уже лидировал и шел к победе по очкам, однако после жесткого нокаута победа досталась его оппоненту. Паруеанг нанес Дагион несколько сильных и сокрушительных ударов. Из-за полученных травм итальянский боксер упал на пол, он потерял сознание и не смог встать.

Рефери сразу же вызвал врачей. Медики пытались привести упавшего после жесткого нокаута боксера. Однако, он впал в кому. Теперь же стало известно, итальянский боксер умер. Несколько дней спортсмен пробыл в коме, он так и не смог прийти в сознание.

Брат умершего боксера Кристиана Дагио пообщался с прессой. Он отметил, что спортсмен умер так, как ему этого хотелось. Боксер мечтал бороться до 80 лет, однако дожил лишь до 59 лет. В СМИ разнится информация о том, сколько итальянскому спортсмену было лет. В одних источниках указано, что известному боксеру было 49 лет, однако в других указана цифра «59».