Новак Джокович и Роджер Федерер снова смогут сразиться между собой

Новак Джокович из Сербии и Роджер Федерер из Швеции смогли выйти в полуфинал турнира Ассоциации среди профессионалов тенниса категории «Мастерс» в столице Франции. Мужчины будут состязаться друг с другом и имеют возможность выиграть €4,8 млн.

Джокович предстал на турнире под номером два и смог обыграть Марина Чилича, который представлял Хорватию. Турнир закончился со счетом 4:6, 6:2 и 6:3. Фердер показал себя лучше в двух сетах в борьбе с представителем Японии Кеем Нисикори. В предстоящем матче состоится турнир между русским игроком Кареном Хачановым и австрийцем Домиником Тим.

Новак и Роджер смогут сразиться друг с другом уже в 47-й раз. У Джоковича насчитывается 24 победы, а у его соперника 22. Последняя игра между мужчинами состоялась в августе 2018 года, в которой Джокович стал первым. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

Ранее стало известно, что теннисист Александр Зверев, который представляет Германию, рассказал о своих ожиданиях от четвертьфинала на турнире «Мастерс». Данное турнир состоялся в Париже, где и прошла встреча немца и россиянина Карена Хачанова.