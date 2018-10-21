Новак Джокович и Роджер Федерер снова смогут сразиться между собой

Сегодня, 12:27 \\ Спорт

Новак Джокович из Сербии и Роджер Федерер из Швеции смогли выйти в полуфинал турнира Ассоциации среди профессионалов тенниса категории «Мастерс» в столице Франции. Мужчины будут состязаться друг с другом и имеют возможность выиграть €4,8 млн.

 Джокович предстал на турнире под номером два и смог обыграть Марина Чилича, который представлял Хорватию. Турнир закончился со счетом 4:6, 6:2 и 6:3. Фердер показал себя лучше в двух сетах в борьбе с представителем Японии Кеем Нисикори. В предстоящем матче состоится турнир между русским игроком Кареном Хачановым и австрийцем Домиником Тим.

Новак и Роджер смогут сразиться друг с другом уже в 47-й раз. У Джоковича насчитывается 24 победы, а у его соперника 22. Последняя игра между мужчинами состоялась в августе 2018 года, в которой Джокович стал первым. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

Ранее стало известно, что теннисист Александр Зверев, который представляет Германию, рассказал о своих ожиданиях от четвертьфинала на турнире «Мастерс». Данное турнир состоялся в Париже, где и прошла встреча немца и россиянина Карена Хачанова.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

Санкт-Петербург планирует провести в своем городе финал Лиги чемпионов в 2021 году

 Российский футбольный союз сообщил о своем желании в проведении финала Лиги чемпионов в 2021 году в городе Санкт-Петербурге. Но не только данный город планирует провести мероприятие у себя, также...

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

"Челси" выиграла у "Дерби Каунти" в игре 1/8 финала Кубка английской лиги

 Команда «Челси» обошла «Дерби Каунти» в игре 1/8 финала Кубка английской лиги. Первый...

В Уфе после изнасилования молодого дознавателя задержали трех начальников полиции

 Следственный комитет на следующий день возбудил уголовное дело. Подробности рассказала...

ФИФА планирует расширить чемпионат мира в Катаре

Президент международной футбольной федерации Джанни Инфантино проговорился, что...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ