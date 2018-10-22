43 мировых рекорда: Скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Варданян‍

Он ушел из жизни довольно рано - этим летом ему исполнилось лишь 62 года. Трагедия со знаменитым тяжелоатлетом случилась накануне в США.

Отечественные СМИ сообщают печальную новость, согласно которой из жизни ушел известный олимпийский чемпион Юрий Варданян‍. Согласно информации, которую они предоставляют, он имел огромное количество достижений, связанных со спортом и тяжелой атлетикой.

Всего спортсмен поставил 43 мировых рекорда, однако наибольшую славу ему принесло участие в Олимпиаде 1980 года, которая тогда прохода в Москве. Домой с нее он вернулся с золотой медалью. Он также стал семикратным чемпионом мира по тяжелой атлетике, что также было его гордостью.

Впоследствии вся его жизнь была связана со спортом. Варданян‍ скончался как заслуженный мастер спорта СССР. Около пяти лет назад он на протяжении года занимал должность министра спорта по делам молодежи Армении, а с 2014 по 2017 годы работал послом Армении в Грузии.