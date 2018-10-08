Футболист Мамаев за решёткой заработал 5 миллионов рублей

Полузащитник клуба «Краснодар» Павел Мамаев продолжает числиться по месту работы, даже пребывая в следственном изоляторе.

После дебоша с избиением нескольких людей, футбольные клубы дебоширов Мамаева и Кокорина пригрозили разрывом контракта с игроками-хулиганами. Однако, после первоначальной шумихи наступило некоторое затишье, а «Краснодар» и «Зенит» не спешат выполнять свои обещания. Более того, футболисты продолжают получать положенную по контракту зарплату. Недавно стало известно, что зарплатная карточка Павла Мамаева пополнилась авансом на сумму 5 миллионов рублей.

А поскольку суд определил ему нахождение за решёткой в течение двух месяцев, то в конце ноября он заработает оставшиеся 13 миллионов рублей, предусмотренные контрактом. Интересно, что нынешнее положение футболистов не квалифицируется как прогул, за который, впрочем, они могли быть оштрафованы «лишь» на 1,5 миллиона рублей. Как стало известно, Павел Мамаев получает 180 миллионов рублей в год, а у Кокорина зарплата составляет 252 миллиона рублей за тот же период времени.