"Монреаль Канадиенс" одержал победу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги

Сегодня, 08:53 \\ Спорт

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в очередной игре «Монреаль Канадиенс» одержал победу над командой «Вашингтон Кэпиталз». 

 Матч окончился счетом 6:4 на стороне хозяев, даже при том обстоятельстве, что российский полузащитник из команды «Кэпиталз» исполнил дубль.

Ранее стало известно, что в игре регулярного чемпионата НХЛ команда «Калгари» одержала победу над «Колорадо». Вреди проигравших есть игроки, которые отметились и забили свой гол противнику. Среди них Владислав Каменев, который является нападающим.

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Автор - Дарья Андросова
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